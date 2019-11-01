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    HaberlerEgeMövenpick’ten havuza davet
    01.11.2019 - 00:59 |

    Mövenpick’ten havuza davet

    Yüzme öğrenmenin yaşı yoktur’ sloganıyla öğrencilerini bekleyen Mövenpick Hotel İzmir, 11. katında yer alan Coral Health Club’da, uzman eğitmen eşliğinde yüzme kurslarını sürdürüyor.

    Mövenpick’ten havuza davet

    Hem yetişkinler hem de 4 yaş ve üstü çocuklar için tüm yıl boyunca geçerli yüzme kursları öğrencilerini bekliyor. Bir saatlik bire bir özel derslerden oluşan bir seans 150 lira, 10 seans 1000 liradan fiyatlandırılıyor.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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