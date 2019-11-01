Mövenpick’ten havuza davet

Hem yetişkinler hem de 4 yaş ve üstü çocuklar için tüm yıl boyunca geçerli yüzme kursları öğrencilerini bekliyor. Bir saatlik bire bir özel derslerden oluşan bir seans 150 lira, 10 seans 1000 liradan fiyatlandırılıyor.