01.11.2019 - 00:59 |
Mövenpick’ten havuza davet
‘Yüzme öğrenmenin yaşı yoktur’ sloganıyla öğrencilerini bekleyen Mövenpick Hotel İzmir, 11. katında yer alan Coral Health Club’da, uzman eğitmen eşliğinde yüzme kurslarını sürdürüyor.
Hem yetişkinler hem de 4 yaş ve üstü çocuklar için tüm yıl boyunca geçerli yüzme kursları öğrencilerini bekliyor. Bir saatlik bire bir özel derslerden oluşan bir seans 150 lira, 10 seans 1000 liradan fiyatlandırılıyor.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.