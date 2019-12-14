MTK Sitesi’nde seçim zamanı

Yedi yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde kendisine destek olan yönetime teşekkür eden Doğan, “Çalışma dönemimiz boyunca yaptığımız tüm çalışmalarda alnımızın akı ile çıktık. İzmir’in ve bölgemizin gelişmesi için her projede elimizi en önce taşın altına koyduk. Meslek edinme kursları açarak vatandaşı meslek sahibi yapmaya çalıştık” dedi.