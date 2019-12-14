15.12.2019 - 00:02 |
MTK Sitesi’nde seçim zamanı
Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi Aralık ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan MTK Sitesi Başkanı İsmail Sadi Doğan, yeni yılda yapılacak yönetim kurulu seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
Yedi yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde kendisine destek olan yönetime teşekkür eden Doğan, “Çalışma dönemimiz boyunca yaptığımız tüm çalışmalarda alnımızın akı ile çıktık. İzmir’in ve bölgemizin gelişmesi için her projede elimizi en önce taşın altına koyduk. Meslek edinme kursları açarak vatandaşı meslek sahibi yapmaya çalıştık” dedi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.