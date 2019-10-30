30.10.2019 - 00:18 |
MTK’da 96’ncı yıl heyecanı
Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünü coşkuyla kutladı.
Cumhuriyet’in temellerinin nice emeklerle atıldığına dikkat çeken MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, “Cumhuriyet, tarihin bilincine varmaktır. Türk milletinin sonsuza kadar varlığını sürdürmesidir. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın yaşatılması ile daha güçlü olacaktır” dedi.
Tören, Atatürk heykeline çelenk konmasının ardından 10 Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.
İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuİsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.