MTK’da 96’ncı yıl heyecanı

Cumhuriyet’in temellerinin nice emeklerle atıldığına dikkat çeken MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, “Cumhuriyet, tarihin bilincine varmaktır. Türk milletinin sonsuza kadar varlığını sürdürmesidir. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın yaşatılması ile daha güçlü olacaktır” dedi.



Tören, Atatürk heykeline çelenk konmasının ardından 10 Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.