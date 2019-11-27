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    HaberlerEge Haberleri‘Mücadele edeceğiz’
    27.11.2019 - 02:14 |

    ‘Mücadele edeceğiz’

    Çiğli Belediyesi, kadınlara karşı işlenen suçlara ve uygulanan haksız politikalara dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın vatandaşlarla bir araya geldi.

    ‘Mücadele edeceğiz’

    Etkinlikte, Emine Bulut ve Özgecan Aslan gibi cinayete kurban giden kadınlar bir kez daha anıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ailede, mahallede, belediyede, istihdamda ve hayatta eşitlik sağlanıncaya kadar kadınlarımızla beraber mücadele edeceğiz” dedi.

    Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
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    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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