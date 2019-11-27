Etkinlikte, Emine Bulut ve Özgecan Aslan gibi cinayete kurban giden kadınlar bir kez daha anıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ailede, mahallede, belediyede, istihdamda ve hayatta eşitlik sağlanıncaya kadar kadınlarımızla beraber mücadele edeceğiz” dedi.