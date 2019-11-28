Sanatçı Füsun Demirel’in yönetip oynadığı “Aşk Dersleri” adlı tiyatro oyunu, Konak Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunu, meclis üyeleri ve Konaklı kadınlarla birlikte izleyen Başkan Batur, “Biz kadınlarımızı sadece bir gün için hatırlamıyoruz; onlar için her gün çalışıyoruz. Onların yanındayız ve gelişimlerine destek olmak için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Onlar için attığımız adımlar bundan sonra da hızlanarak devam edecek. Biz bu sarsıcı karanlığa karşı bir savaş veriyoruz ve bu mücadelede yerimiz kadının yanı başıdır” dedi.