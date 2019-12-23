Mucit cerrahtan beş icat birden

Ekol Hastanesi bünyesinde genel cerrahi uzmanı olarak obezite ve laparoskopik cerrahi alanında çalışmalarını sürdüren Opr. Dr. Türker Karabuğa, hem alanındaki başarısı hem de araştırmacı kimliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin tıp alanındaki atılımlarına destek vermeyi hedefleyen Op. Dr. Karabuğa, 14 yılda 3 bin 500’den fazla obezite, 8 binden fazla laparoskopik ameliyata girdiğini, operasyonlar sırasında yaşadığı zorluklardan dolayı araştırma-geliştirme çalışmalarına başladığını belirtti. 108 ülkede patent koruması başvurusu yaptıklarını belirten Op. Dr. Karabuğa, “Üretime geçmek isteyen yerli ve yabancı firmalarla görüşmelere devam ediyoruz. Başarı oranı artan cerrahi müdahalelerin sağlık turizmi anlamında Türkiye’nin prestijini üst sıralara taşıyacaktır” dedi.

Obezite tedavisinde kullanılan mide balonunun daha etkin hale getirilmesi ve tüp mide ameliyatı sonrası geri kilo almaya başlayan hastalara uygulamak için iki yeni mide balonu geliştiren Opr. Dr. Karabuğa, şu vurguyu yaptı: “Ameliyattan yaklaşık 2-3 yıl sonraki dönemde kilo alımı olması durumunda revizyon cerrahisi dışında bir çözüm yok. Sleeve gastrektomili (tüp mide), bir miktar genişlemiş mideye yerleştirilen sleeve balon sayesinde kilo alan ve almaya başlayan hastaların ameliyata gerek kalmadan iştahını keserek kilo vermelerine ve daha fazla kilo almalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”

Daha az delik açılacak

Op. Dr. Türker Karabuğa, operasyonların daha az sayıda delikten yapılmasını sağlayacak bir buluşa da imza attı. Genelde 4 ve daha fazla delik açılarak yapılan laparoskopik obezite cerrahisi yöntemlerinde zaman zaman daha fazla sayıda delik açıldığını aktaran Karabuğa, “Daha az delikten yapılan laparoskopik cerrahi işlemler hastanın iyileşme süresi, günlük yaşamına dönüş süresi ve estetik açıdan ciddi avantajlar sağlıyor” diye konuştu.