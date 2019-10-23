Muğla arıtmada Türkiye 6’ncısı

Atık suların tamamı Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde arıtıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, Aydın ve Denizli illeri arasında en fazla arıtma yapan il oldu. Muğla’da deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 254 litre olarak hesaplandı. Muğla Türkiye genelinde 6’ncı sırada yer alırken, Aydın 25’inci ve Denizli 74’üncü sırada yer aldı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, çevre dostu projelerin devam edeceğini söyledi.