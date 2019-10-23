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    HaberlerEgeMuğla arıtmada Türkiye 6’ncısı
    23.10.2019 - 00:45 |

    Muğla arıtmada Türkiye 6’ncısı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde 2018 yılında 68 milyon 989 bin metreküp atık su deşarj etti.

    Muğla arıtmada Türkiye 6’ncısı

    Atık suların tamamı Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde arıtıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, Aydın ve Denizli illeri arasında en fazla arıtma yapan il oldu. Muğla’da deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 254 litre olarak hesaplandı. Muğla Türkiye genelinde 6’ncı sırada yer alırken, Aydın 25’inci ve Denizli 74’üncü sırada yer aldı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, çevre dostu projelerin devam edeceğini söyledi.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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