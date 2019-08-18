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    HaberlerEgeMuğla Büyükehir’den GEKA ile sözleşme
    18.08.2019 - 07:50

    Muğla Büyükehir’den GEKA ile sözleşme

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlattığı Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

    Muğla Büyükehir’den GEKA ile sözleşme

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlattığı Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi” projesiyle başvuru yapan Büyükşehir ile GEKA arasında, 30 belediye personeline eğitim verilmesi için sözleşme imzalandı.
    Mesleki becerileri artacak
    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir ailesi olarak personelimize birçok eğitim düzenleyerek mesleki becerilerini artırıyor, ilimize daha fazla katkı sağlamalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

     

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