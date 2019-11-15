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    HaberlerEge HaberleriMuğla Büyükşehir’de çek-gönder dönemi
    15.11.2019 - 02:03 |

    Muğla Büyükşehir’de çek-gönder dönemi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, çek gönder işlemi, evrak kontrolü, il genelindeki lokasyonlar, su kesintileri, haberler, duyurular, etkinlikler gibi birçok bilgiyi vatandaşa ulaştırmak için mobil uygulamayı hayata geçirdi.

    Muğla Büyükşehir’de çek-gönder dönemi

    Uygulamaya sahip olan herkes, yolda gördüğü bir arızayı fotoğraflayıp anlık talepte bulunabilecek ve ya devam eden bir evrak işlemini uygulamadan takip edebilecek.

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