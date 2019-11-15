15.11.2019 - 02:03 |
Muğla Büyükşehir’de çek-gönder dönemi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çek gönder işlemi, evrak kontrolü, il genelindeki lokasyonlar, su kesintileri, haberler, duyurular, etkinlikler gibi birçok bilgiyi vatandaşa ulaştırmak için mobil uygulamayı hayata geçirdi.
Uygulamaya sahip olan herkes, yolda gördüğü bir arızayı fotoğraflayıp anlık talepte bulunabilecek ve ya devam eden bir evrak işlemini uygulamadan takip edebilecek.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.