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    HaberlerEge Haberleri Muğla, cumartesi günü madenciliği tartışacak
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Muğla, cumartesi günü madenciliği tartışacak

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, madencilik faaliyetlerinin tartışılacağı ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ adlı bir çalıştay düzenliyor.

    Muğla, cumartesi günü madenciliği tartışacak

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, madencilik faaliyetlerinin tartışılacağı ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ adlı bir çalıştay düzenliyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan çalıştay, 14 Aralık Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde 08.30’da başlayacak. Madenciliğe ilişkin birçok başlığın ele alınacağı, Büyükşehir Başkanı Osman Gürün’ün ev sahipliğindeki çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da katılacak.

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