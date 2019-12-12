12.12.2019 - 07:50 |
Muğla, cumartesi günü madenciliği tartışacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi, madencilik faaliyetlerinin tartışılacağı ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ adlı bir çalıştay düzenliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, madencilik faaliyetlerinin tartışılacağı ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ adlı bir çalıştay düzenliyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan çalıştay, 14 Aralık Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde 08.30’da başlayacak. Madenciliğe ilişkin birçok başlığın ele alınacağı, Büyükşehir Başkanı Osman Gürün’ün ev sahipliğindeki çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da katılacak.
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