Muğla için master plan çağrısı yaptı

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla için bir master planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti, “Muğla’yı pırlantalı gerdanlık gibi sunacağız. Her destinasyon ve ilçemiz uluslararası üne sahip. Ama gelin bir ağaç gibi hür, bir orman gibi birlikte olalım. Bir bütünün parçalarısınız. Her ilçe birbirine katkı yapsın. Turisti gezdirelim” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA