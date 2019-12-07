BİST108.8690,19EURO6,400,20USD5,790,66ALTIN271,58-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Muğla için master plan çağrısı yaptı
    ABONE OL
    07.12.2019 - 02:21 |

    Muğla için master plan çağrısı yaptı

    İzmir’de düzenlenen Travel Turkey Fuarı’na katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

    Muğla için master plan çağrısı yaptı

    Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla için bir master planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti, “Muğla’yı pırlantalı gerdanlık gibi sunacağız. Her destinasyon ve ilçemiz uluslararası üne sahip. Ama gelin bir ağaç gibi hür, bir orman gibi birlikte olalım. Bir bütünün parçalarısınız. Her ilçe birbirine katkı yapsın. Turisti gezdirelim” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için
    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

    Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

    MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

    MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

    MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

    MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

    Sıradaki Haber