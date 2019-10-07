07.10.2019 - 07:50 |
Muğla kırsalından en güzel kareler
Cennet koylarıyla tanınan Muğla’nın kırsal bölgelerinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
Cennet koylarıyla tanınan Muğla’nın kırsal bölgelerinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmaya Aksaray’dan katlan Caner Başer’in çektiği fotoğraf, Muğla’da yaşamı anlatan en iyi kare olarak birincilik ödülünü kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen törende konuşan Başkan Osman Gürün, “Kırsaldaki yaşamın örf ve adetleri ile günümüze ve geleceğe köprü olduğunu ortaya koymak istedik” dedi.
Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.