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    HaberlerEgeMuğla kırsalından en güzel kareler
    07.10.2019 - 07:50 |

    Muğla kırsalından en güzel kareler

    Cennet koylarıyla tanınan Muğla’nın kırsal bölgelerinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

    Muğla kırsalından en güzel kareler

    Cennet koylarıyla tanınan Muğla’nın kırsal bölgelerinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmaya Aksaray’dan katlan Caner Başer’in çektiği fotoğraf, Muğla’da yaşamı anlatan en iyi kare olarak birincilik ödülünü kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen törende konuşan Başkan Osman Gürün, “Kırsaldaki yaşamın örf ve adetleri ile günümüze ve geleceğe köprü olduğunu ortaya koymak istedik” dedi.

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