Muğla nüfusunun 166 katını taşıdı

967 bin 487 kişilik nüfusa sahip Muğla’da, ulaşımda dönüşümü yüzde 96 oranında tamamlayarak Türkiye’de en kısa sürede dönüşüm sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) bugüne kadar 161 milyon 231 bin 782 yolcu taşıdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen ‘Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu’ kapsamında 5 milyon 668 bin 224, ÖTTA ise 16 milyon 472 bin 328 kişiyi ücretsiz olarak taşıdığı belirtildi. Ayrıca bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi toplam 35 milyon 631 bin 562, ÖTTA ise 125 milyon 600 bin 220 yolcu taşıdı. Başkan Osman Gürün, “Araçların tamamı engelli bireylere uygun hale getirildi, 24 saat izlenebilen kamera sistemleriyle donatıldı. 107 yeni otobüsü hizmete sunduk” dedi.