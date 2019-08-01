Muğla, sakızla kazanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge Fethiye Karakeçililer Mahallesi’ndeki 6 dönümlük Sakız Deneme Bahçesi arazisine 198 adet sakız ağacı dikti. Sakız Deneme Bahçesi’nde eğitim alanı ve üretime başlamak isteyenler için fidanlık bulunuyor. Sakız ağacının 5-6 yaşından itibaren ürün vermeye başlayacağını söyleyen yetkililer, “Ağaçlar, tam verimine 12-15 yaşlarında ulaşacak. O zaman bir ağaç yaklaşık 320 gram sakız veriyor” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Projelerimizle üreticilerimize destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Bu arada Başkan Gürün, atık su arıtma tesisinin Fethiye Körfezi’ne olumsuz şekilde etkisinin olduğu yönündeki algılara dikkat çekti, “Böyle bir etki yok. Körfez’deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi” açıklamasını yaptı.