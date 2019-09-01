Muğla tek ses tek nefes

Muğla, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fener alayına, yaklaşık 5 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı. Menteşe’deki Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan fener alayına, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, eşi Gülsüm Gürün, Menteşe Belediye Bahattin Gümüş, eşi Sevilay Gümüş, siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Aydın’dan konser

Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “97 yıl önce birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza, canını hiçe sayarak vatan toprakları için mücadele eden, her 30 Ağustos’ta bizlere bu şanlı zaferin gururunu yaşatan, bugün özgürce bu topraklarda yaşamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyor, Zafer Bayramını kutluyorum” dedi. Etkinlik, sanatçı Emre Aydın konseriyle bitti.

Merkezefendi’de 30 Ağustos heyecanı

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program Radyo Kontrollü Teknolojik Modeller Şovu ile başladı. Ardından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında ödüller dağıtıldı. Kutlamalar, coşkulu fener alayıyla devam etti. 30 Ağustos heyecanı, Melek Mosso konseriyle tavan yaptı. Vatandaşlara seslenen Başkan Şeniz Doğan, “Bugün Dumlupınar’da alınan zaferin, milli mücadelenin, Kuvay-i Milliye ruhunun 97. yılı. Bizler bu ruhu durmadan ve yorulmadan birlikte yaşayacağız. Merkezefendi’de yeni dönemde çocuklarımızla birlikte milli bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız” dedi.

7’den 77’ye herkes yürüdü

Akhisar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortejde, Birinci Nakliye Caddesi üzerinden Milli Egemenlik Meydanı’na kadar marşlar ve alkışlar eşliğinde yüründü. Milli Egemenlik Meydanı’nda kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “97 yıl önceki o heyecanı, o mutluluğu hep beraber yaşadığımız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarının kazanma azmi ve inancı olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sizlerin de verdiği bu güçle beraber, biz de Akhisar’a en güzel hizmetleri yapacağız” dedi.

Burhaniye’de, zafer coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Burhaniye’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk konuldu, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç ve Başkan Ali Kemal Deveciler, araçlara bindi, asker ve vatandaşları selamladı. Akşam saatlerinde ise yaklaşık 3 bin kişi meşale ve bayraklarla yürüdü. Etkinlikler kapsamında, Göksel Doğançay sahne aldı. Konserde konuşan Başkan Deveciler, “Bu ülkeyi ilelebet yaşatmak için çalışacağız” dedi.

Günel, 97. yıl için gaza bastı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Motosiklet Kulübü tarafından kortej düzenlendi. Yaklaşık 500 motosikletlinin katıldığı kortejin kaptan sürücülüğünü Belediye Başkanı Ömer Günel yaptı. Kuşadası’nın tüm ana caddelerinde sürüş yapıldı. Motosiklet Kulübü Başkanı İsmail Aktaş, “Bu vatan aziz şehit ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Sonuna kadar bu emanete sahip çıkacağız” dedi. Başkan Günel de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle andıklarını vurguladı. Etkinlik, sürücülerin Gazibeğendi mevkiinde Atatürk anıtına çiçek koymasıyla sona erdi.

970 metrelik bayrak

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı için ‘Büyük Zafer Yürüyüşü’ düzenlendi. Belediye Başkanı Çetin Akın’ın da yer aldığı yürüyüşte, 970 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dikkat çekti.

Koza Pazarı’ndan başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda sona erdi. Atatürk Bulvarı’ndaki vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.

9 günlük program

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ayvalık Öğretmen Evi önünden Cumhuriyet Meydanı’na fener alayı düzenlendi. Fener alayında Başkan Mesut Ergin de, binlerce vatandaşa eşlik etti. 15. Ayvalık Kültür Sanat Günleri, 30 Ağustos kutlamaları kapsamında Tenor Aykut Yılmaz’ın Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseriyle başladı.

Açılışta konuşan Başkan Ergin “Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Zafer Bayramımızla Kültür Sanat günlerinin başlangıcını birleştirerek, 9 günlük program hazırladık. Tiyatro, konser, sergi, panel gibi etkinliklerle halkımızla birlikte olmayı umut ediyorum” dedi.