BİST99.4050,20EURO6,160,39 USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMuğla’da ipek böceği üreteciye kazandıracak
    10.08.2019 - 01:56

    Muğla’da ipek böceği üreteciye kazandıracak

    Muğla’da ipek böceği üreteciye kazandıracak

    Trüf mantarı, lavanta bahçeleri, meyve sebze kurutma tesisi, koku vadisi, sakız ağacı ve ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projelerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İpek Böcekçiliği projesini başlattı. Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şekillenen projeyle 15 dönüm araziye ipek böceğinin tek besin kaynağı olan 3 bin 300 adet dut fidanı dikilecek. Fidanlardan ipek böcekçiliğiyle uğraşan 80 aile yararlanacak. Kozabirlik Kooperatifi’yle işbirliği içinde yürütülen projede, üretilen ürünler yöre halkına ek gelir kaynağı oluşturacak. Projenin il geneline yayılacağını belirten Başkan Osman Gürün, “Verimli toprakları ile her ürüne can veren Muğlamızda dut ağaçları yeşillenecek, yapraklarıyla ipek böceklerine besin olacak ve üreticimiz kazanacak. Üreten, ürettiğinin karşılığını alan, toprağının hakkını veren üreticilerimizle Muğlamız ve ülkemiz kalkınacak” dedi.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
    daha fazla video için
    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    O ilimizde korkutan deprem

    O ilimizde korkutan deprem

    Sıradaki Haber