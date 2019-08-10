Muğla’da ipek böceği üreteciye kazandıracak

Trüf mantarı, lavanta bahçeleri, meyve sebze kurutma tesisi, koku vadisi, sakız ağacı ve ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projelerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İpek Böcekçiliği projesini başlattı. Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şekillenen projeyle 15 dönüm araziye ipek böceğinin tek besin kaynağı olan 3 bin 300 adet dut fidanı dikilecek. Fidanlardan ipek böcekçiliğiyle uğraşan 80 aile yararlanacak. Kozabirlik Kooperatifi’yle işbirliği içinde yürütülen projede, üretilen ürünler yöre halkına ek gelir kaynağı oluşturacak. Projenin il geneline yayılacağını belirten Başkan Osman Gürün, “Verimli toprakları ile her ürüne can veren Muğlamızda dut ağaçları yeşillenecek, yapraklarıyla ipek böceklerine besin olacak ve üreticimiz kazanacak. Üreten, ürettiğinin karşılığını alan, toprağının hakkını veren üreticilerimizle Muğlamız ve ülkemiz kalkınacak” dedi.