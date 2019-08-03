03.08.2019 - 03:54
Muğla’da Tasarım Atölyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Ağustos-6 Eylül günleri arasında düzenlenecek olan Kodlama ve Robotik Atölyesi ile 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi etkinliğine ilkokul 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılacak.
3 Boyutlu Tasarım Atölyesi etkinliğine 15 kişilik 4 grup katılabilecek. Atölyelere katılan öğrencilerin 3 boyutlu düşünme konusunda beceri kazanmaları hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, öğrencilerin yaz tatilinde farklı etkinliklerle kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu ve bu tür programlmarı sürdüreceklerini kaydetti.
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