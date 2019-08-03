BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82 ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMuğla’da Tasarım Atölyesi
    03.08.2019 - 03:54

    Muğla’da Tasarım Atölyesi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Ağustos-6 Eylül günleri arasında düzenlenecek olan Kodlama ve Robotik Atölyesi ile 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi etkinliğine ilkokul 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılacak.

    Muğla’da Tasarım Atölyesi

    3 Boyutlu Tasarım Atölyesi etkinliğine 15 kişilik 4 grup katılabilecek. Atölyelere katılan öğrencilerin 3 boyutlu düşünme konusunda beceri kazanmaları hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, öğrencilerin yaz tatilinde farklı etkinliklerle kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu ve bu tür programlmarı sürdüreceklerini kaydetti.

    Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Sıradaki Haber