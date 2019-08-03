Muğla’da Tasarım Atölyesi

3 Boyutlu Tasarım Atölyesi etkinliğine 15 kişilik 4 grup katılabilecek. Atölyelere katılan öğrencilerin 3 boyutlu düşünme konusunda beceri kazanmaları hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, öğrencilerin yaz tatilinde farklı etkinliklerle kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu ve bu tür programlmarı sürdüreceklerini kaydetti.