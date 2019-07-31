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    HaberlerEgeMuğla’da yüzler gülüyor
    31.07.2019 - 01:30

    Muğla’da yüzler gülüyor

    Muğla Büyükşehir, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik projeleriyle bugüne kadar 4 bin 349 aileye ulaştı

    Muğla’da yüzler gülüyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle bugüne kadar 4 bin 349 aileye ulaştı, 7 milyon 567 bin 496 lira destekte bulundu. Kart, nakdi, ayni ve kırtasiye yardımı gibi sosyal destek projeleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatan Büyükşehir, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışıyla çalışıyor.

    ‘Halk Kart’

    İl genelinde Büyükşehir Belediyesi Halk Kart ile 2 bin 76 aileye 6 milyon 661 bin lira, nakdi yardımla 648 aileye 513 bin 896 bin lira, ayni destekle 730 aileye, kırtasiyeyle 895 aileye 392 bin 200 lira olmak üzere toplam 4 bin 349 aileye 7 milyon 567 bin 496 lira katkıda bulunuldu. Vatandaşların huzuru, mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme için çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yasaların kendilerini verdiği yetkiler çerçevesinde vatandaşların yanlarında olduklarını dile getirdi.

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