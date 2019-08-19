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    HaberlerEgeMuğla’dan rengârenk kamp
    19.08.2019 - 07:50

    Muğla’dan rengârenk kamp

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2017 yılında düzenlenen Sosyal Hizmet Kampı’nın üçüncüsü ‘Dezavantajlı Kadın Sorunları Üzerine Yerel Yönetim Uygulamaları’ ana temasıyla uluslararası katılımlı olarak Fethiye İnlice Koyu’nda düzenlendi.

    Muğla’dan rengârenk kamp

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2017 yılında düzenlenen Sosyal Hizmet Kampı’nın üçüncüsü ‘Dezavantajlı Kadın Sorunları Üzerine Yerel Yönetim Uygulamaları’ ana temasıyla uluslararası katılımlı olarak Fethiye İnlice Koyu’nda düzenlendi. Kampa, Türkiye’den Konya Selçuk Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İngiltere’den ise Liverpool Hope Üniversitesinde sosyal hizmet alanında eğitimine devam eden 30 öğrenci katıldı. 66 katılımcının yer aldığı kampta gündüzleri mesleki atölye çalışmaları, gezi, kültürel ve sosyal paylaşımlar yapıldı.
    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sosyal hizmet kamplarının önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtti, “Muğlamız için sosyal projelerimizi daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

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