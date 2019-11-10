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    Haberler Ege HaberleriMuğlalı kadınlar Ata’nın huzurunda
    10.11.2019 - 01:54 |

    Muğlalı kadınlar Ata’nın huzurunda

    Muğla Büyükşehir, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümü nedeniyle 130 kadını Anıtkabir’e gönderdi. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı

    Muğlalı kadınlar Ata’nın huzurunda

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümü anısına düzenlediği geziye 13 ilçeden katılan 310 kadın Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’i ilk defa ziyaret eden kadınların heyecanı gözlerinden okundu, duygu dolu anlar yaşandı. Anıtkabir’i ziyaret etme fırsatı yakalayan Dalaman ilçesi Gökseki Mahallesi’nden ev kadını Zübeyde Sağlam, “Atamızın annesiyle aynı adı taşıyorum, kızımın adı da Latife. İçimdeki heyecanı anlatamıyorum” diye konuştu.

    ‘İlelebet yaşayacak’

    Ula’nın Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan ev kadını Şehnaz Karadağ da, “Atatürk’e her şeyimizi borçluyuz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, vatan topraklarında devrimleri, fikirleriyle yaşayan Atatürk’ün asla unutulmayacağını dile getirdi.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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