YOLCULAR HAYATINDAN MEMNUN

MUĞLA’DA, 14 yıl önce eşini kaybeden Gülgün Yalçınkaya (45), Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüs şoförlüğünü başarıyla sürdürüyor, “2016’dan bu yana Büyükşehir’de şoför olarak çalışıyorum. Bu iş bana mutluluk veriyor” dedi. Yolcular, kadın şoförlerle güvenli şekilde yolculuk yaptıklarını belirtti.