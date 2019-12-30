30.12.2019 - 00:02 |
Muğlalılar, Yalçınkaya’ya emanet
Eşini kaybeden, iki kızını okutmak için sürücü belgesi alan Gülgün Yalçınkaya Muğla Büyükşehir’de otobüs şoförlüğünü başarıyla sürdürüyor
YOLCULAR HAYATINDAN MEMNUN
MUĞLA’DA, 14 yıl önce eşini kaybeden Gülgün Yalçınkaya (45), Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüs şoförlüğünü başarıyla sürdürüyor, “2016’dan bu yana Büyükşehir’de şoför olarak çalışıyorum. Bu iş bana mutluluk veriyor” dedi. Yolcular, kadın şoförlerle güvenli şekilde yolculuk yaptıklarını belirtti.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.