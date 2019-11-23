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    HaberlerEge HaberleriMuğla’nın gururu oldular
    23.11.2019 - 00:00 |

    Muğla’nın gururu oldular

    Muğla’nın gururu oldular

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği, İl Birinciliği Müsabakası’nda hem takım olarak hem de ferdi olarak gösterdikleri başarılı mücadeleyle ödülleri topladı. Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 103 sporcunun katıldığı müsabakada Büyükşehir Belediyesi sporcuları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Takım kategorisinde il birincisi oldu. Ayrıca müsabakada ferdi olarak da yarışan Hatice Söğüt Küçük Kızlar Ferdi İl birincisi, Ela Karaağıl Küçük Kızlar Ferdi İl ikincisi ve Defnesu Öztürk Küçük Kızlar Ferdi İl üçüncüsü olurken Metehan Zabir Küçük Erkekler Ferdi İl birincisi oldu.

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