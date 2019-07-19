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    HaberlerEgeMuğla’nın mavisi ve yeşili koruma altında
    19.07.2019 - 07:50

    Muğla’nın mavisi ve yeşili koruma altında

    Muğla’nın mavisi ve yeşili koruma altında

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi’ ile kıyılarını, mavisini ve yeşilini korumaya devam ediyor. Bin 480 kilometre kıyı şeridiyle Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla’da 6 tekneyle deniz araçlarından atık toplayan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 bin 49 tekneye hizmet verdi ve 844 mavi kart dağıttı.

    4 bin 598 litre atık yağ

    Göcek ve Akyaka’da iki atık alım merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 bin 49 teknede 4 bin 598 litre atık yağ, 24 bin 895 litre sintine, 3 milyon 807 bin 858 litre atık su topladı. Doğası ve tarihi güzellikleriyle özel bir şehir olan Muğla’da mavi ve yeşili korumak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Osman Gürün, “Göcek ve Akyaka’da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Marmaris Karacasöğüt Atık Alım Merkezi için başvurularımızı yaptık. Tekne sayımızı da artırarak daha geniş alanda hizmet vereceğiz. Muğlamızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz” dedi.

     

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