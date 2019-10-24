24.10.2019 - 01:58 |
Muğla’nın tarım projeleri tanıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen EcoFest’te, Başkan Osman Gürün’ün kırsalda üretimi ve kalkınmayı desteklemek amacıyla kurduğu meyve sebze kurutma tesisi ile Yerel Tohum Merkezi’ni vatandaşa anlattı.
Büyükşehir standında ziyaretçilere kurutma tesisi ve tohum merkezinin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ürün ikramı, tıbbi aromatik bitkiler ve yağların tanıtımı yapıldı.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.