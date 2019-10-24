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    HaberlerEgeMuğla’nın tarım projeleri tanıtıldı
    24.10.2019 - 01:58 |

    Muğla’nın tarım projeleri tanıtıldı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen EcoFest’te, Başkan Osman Gürün’ün kırsalda üretimi ve kalkınmayı desteklemek amacıyla kurduğu meyve sebze kurutma tesisi ile Yerel Tohum Merkezi’ni vatandaşa anlattı.

    Muğla’nın tarım projeleri tanıtıldı

    Büyükşehir standında ziyaretçilere kurutma tesisi ve tohum merkezinin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ürün ikramı, tıbbi aromatik bitkiler ve yağların tanıtımı yapıldı.

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