18.07.2019 - 07:50
Muğlaspor’dan stopere takviye
TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2. Lig takımı Bayrampaşa’dan stoper Güray Fırat’ı kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2. Lig takımı Bayrampaşa’dan stoper Güray Fırat’ı kadrosuna kattı. Resmi sözleşme imzalayan 24 yaşındaki savunmacı, yeşil beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Futbola başladığı Kayserispor’da profesyonel olan Güray, son 3 sezondur görev aldığı Bayrampaşa’da iki kez Play Off heyecanı yaşayıp, bir kez üst lige çıkma sevincine ortak oldu. Güray, 3. Ligde 60, 2. Ligde de 20 maçta forma giydi.
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