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    HaberlerEgeMuğla’ya 4 baraj gerekli
    11.10.2019 - 02:24 |

    Muğla’ya 4 baraj gerekli

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Ulusal Hidroloji Kongresi’ne katıldı.

    Muğla’ya 4 baraj gerekli

    Suyla ilgili geleneksel, yenilikçi teknoloji ve uygulamaların paylaşılacağı, fikir ve projelerin geliştirileceği buluşmanın açılışına katılan Başkan Gürün, gelecekte petrol mücadelesinin yerini suya bırakacağını dile getirdi. Muğla’daki su kullanımı rakamlarına değinen Gürün, şöyle konuştu:

    “Diğer büyükşehirlerde nüfusun büyük kısmı merkezde ancak Muğla çok merkezli; 13 ayrı ilçenin beşi 100 bin üzerinde nüfusa sahip. İlimizin 967 binlik nüfusu ise yaz aylarında 5 milyon kişiye ulaşıyor. 5 milyon nüfusa göre su, arıtma ve kanalizasyon yapmak mecburiyetimiz var. Ayrıca merkezdeki nüfus az olduğu için yatırım maliyetimizde çok yüksek. Büyük yatırımların devletin sorumluluğunda olması gerekiyor. Şu anda Muğla’ya 5 milyar lira alt yapı yatırımı yapılması gerekiyor. Ayrıca acil olarak dört baraja ihtiyacımız var.”

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