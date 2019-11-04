Muhammet’in dünyası renklendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları, işitme ve konuşma engelli olması nedeniyle kimseyle iletişim kuramamanın üzüntüsünü yaşayan Muhammet Açıkgöz’ün mutluluğu için işaret dili öğrenmeye başladı.

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İlk önce yazarak anlaşmaya çalıştığı öğrencisini bu durumun mutlu etmediğini anladığını aktaran Çelebi, “Öneriyi götürdüğümde herkes bunu büyük bir heyecanla kabul etti. Muhammet ile olan diyaloğumuzun çok daha farklı bir noktaya geldiğine inanıyorum” dedi.

Tercüman aracılığıyla duygularını anlatan Açıkgöz de, kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, öğrencilerin davranışının kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi. Menteşe Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Sibel Okçu, haftanın iki günü olmak üzere derslerin beş ay boyunca süreceğini belirtti.



