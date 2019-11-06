Mühendislere proje

İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Erdoğan, “Bu mesleği seçen ve bu bölümde okuyan genç kardeşlerimiz, sahada teknik olarak destek alacağı için mesleği tanıyarak iş hayatına atılacak” dedi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, “Kadınların bu ülkede hak ettiği noktalara gelmesi için yapılan her projeye destek vereceğiz” diye konuştu.