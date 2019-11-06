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    HaberlerEge Habeleri Mühendislere proje
    06.11.2019 - 01:53 |

    Mühendislere proje

    İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından inşaat mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri; öğrenim bursu, teknik ve sosyal mühendislik eğitimiyle birçok yönden desteklemek amacıyla başlatılan, Balçova ve Karşıyaka belediyelerinin katkı sunduğu ‘Beyaz Baretli Kadınlar’ projesi tanıtıldı.

    Mühendislere proje

    İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Erdoğan, “Bu mesleği seçen ve bu bölümde okuyan genç kardeşlerimiz, sahada teknik olarak destek alacağı için mesleği tanıyarak iş hayatına atılacak” dedi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, “Kadınların bu ülkede hak ettiği noktalara gelmesi için yapılan her projeye destek vereceğiz” diye konuştu.

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