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    HaberlerEge Haberleri ‘Mühendislerle işbirliği içindeyiz’
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    09.12.2019 - 07:50 |

    ‘Mühendislerle işbirliği içindeyiz’

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren mühendislerle bir araya geldi.

    ‘Mühendislerle işbirliği içindeyiz’

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren mühendislerle bir araya geldi. İnşaat, Elektrik, Harita ve Kadastro, Maden, Makine Mühendisleri, Şehir Bölge Planlama ve Mimarlar Odası temsilcileriyle buluşan Tokat, “Mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Tokat, sorunlarının giderilmesi için belediyede görevli teknik müdürlerle toplantılar düzenleyeceğini söyledi.

    Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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    9 Aralık 2019 Magazin Bülteni9 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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