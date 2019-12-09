‘Mühendislerle işbirliği içindeyiz’

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren mühendislerle bir araya geldi. İnşaat, Elektrik, Harita ve Kadastro, Maden, Makine Mühendisleri, Şehir Bölge Planlama ve Mimarlar Odası temsilcileriyle buluşan Tokat, “Mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Tokat, sorunlarının giderilmesi için belediyede görevli teknik müdürlerle toplantılar düzenleyeceğini söyledi.