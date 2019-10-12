12.10.2019 - 00:24 |
Muhsin Kut, Selçuk Yaşar Galerisi’nde
Selçuk Yaşar Resim Sanat Galerisi, Ressam Muhsin Kut’un “Oradan Buradan Resimler” isimli sergisi ile kış sezonunu açtı. Kut yapıtlarında, insan figürü yerine insan yapısı kentlere, binalara, eşyalara veya nesnelere daha fazla yer verir. Sanatçının eserlerinde sıradan görüntünün altına gizlediği ustalıklı anlatımıyla insanı görmezseniz bile insanların yalnızlığını hissedersiniz. Eserlerinde özellikle “karalamaktan” ve eskizlerini yapmaktan zevk aldığı “kıyı şeridi”, deniz ve tekneleri kullanır.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.