Muhsin Kut, Selçuk Yaşar Galerisi’nde

Selçuk Yaşar Resim Sanat Galerisi, Ressam Muhsin Kut’un “Oradan Buradan Resimler” isimli sergisi ile kış sezonunu açtı. Kut yapıtlarında, insan figürü yerine insan yapısı kentlere, binalara, eşyalara veya nesnelere daha fazla yer verir. Sanatçının eserlerinde sıradan görüntünün altına gizlediği ustalıklı anlatımıyla insanı görmezseniz bile insanların yalnızlığını hissedersiniz. Eserlerinde özellikle “karalamaktan” ve eskizlerini yapmaktan zevk aldığı “kıyı şeridi”, deniz ve tekneleri kullanır.