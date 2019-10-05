05.10.2019 - 02:36 |
Muhtar, sorunları WhatsApp’la çözecek
MANİSA’NIN Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan, vatandaşların öneri, şikâyet ve taleplerini daha hızlı biçimde iletebilmeleri amacıyla ‘Çek Gönder Birlikte Çözelim’ başlığıyla WhatsApp ihbar hattı kurdu.
İstek ve önerilere hızlı bir şekilde yanıt veren Özkan, “Vatandaşlarımazın gönderdiği görselleri ilgili daire müdürlüklerine yönlendirip çözüm bulunmasını sağlayarak köprü vazifesi görüyoruz” dedi. l CEMİL SEVAL DHA
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.