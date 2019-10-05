Muhtar, sorunları WhatsApp’la çözecek

İstek ve önerilere hızlı bir şekilde yanıt veren Özkan, “Vatandaşlarımazın gönderdiği görselleri ilgili daire müdürlüklerine yönlendirip çözüm bulunmasını sağlayarak köprü vazifesi görüyoruz” dedi. l CEMİL SEVAL DHA