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    HaberlerEgeMuhtar, sorunları WhatsApp’la çözecek
    05.10.2019 - 02:36 |

    Muhtar, sorunları WhatsApp’la çözecek

    MANİSA’NIN Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan, vatandaşların öneri, şikâyet ve taleplerini daha hızlı biçimde iletebilmeleri amacıyla ‘Çek Gönder Birlikte Çözelim’ başlığıyla WhatsApp ihbar hattı kurdu.

    Muhtar, sorunları WhatsApp’la çözecek

    İstek ve önerilere hızlı bir şekilde yanıt veren Özkan, “Vatandaşlarımazın gönderdiği görselleri ilgili daire müdürlüklerine yönlendirip çözüm bulunmasını sağlayarak köprü vazifesi görüyoruz” dedi. l CEMİL SEVAL DHA

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