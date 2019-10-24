Muhtarlar omuz omuza

Mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini belirten Batur, “Yapılacaklarla ilgili yol haritasını çiziyoruz, muhtarların bize ilettiği sorunları çözüyoruz” dedi.

Başkan Batur, Gültepe, Toros ve Levent Bölgesi’nin çehresini değiştirecek olan yeni imar planlarının tamamlandığını ve önümüzdeki ay meclise getirileceğinin de müjdesini verdi.