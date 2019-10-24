24.10.2019 - 01:39 |
Muhtarlar omuz omuza
Konak’ta düzenlenen Muhtarlar Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Abdül Batur, demokrasinin olmazsa olmazları muhtarlarla her zaman omuz omuza çalışmaktan ve birlikte mücadele etmekten onur duyduğu duyduğunu söyledi.
Mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini belirten Batur, “Yapılacaklarla ilgili yol haritasını çiziyoruz, muhtarların bize ilettiği sorunları çözüyoruz” dedi.
Başkan Batur, Gültepe, Toros ve Levent Bölgesi’nin çehresini değiştirecek olan yeni imar planlarının tamamlandığını ve önümüzdeki ay meclise getirileceğinin de müjdesini verdi.
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