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    HaberlerEgeMuhtarlar omuz omuza
    24.10.2019 - 01:39 |

    Muhtarlar omuz omuza

    Konak’ta düzenlenen Muhtarlar Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Abdül Batur, demokrasinin olmazsa olmazları muhtarlarla her zaman omuz omuza çalışmaktan ve birlikte mücadele etmekten onur duyduğu duyduğunu söyledi.

    Muhtarlar omuz omuza

    Mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini belirten Batur, “Yapılacaklarla ilgili yol haritasını çiziyoruz, muhtarların bize ilettiği sorunları çözüyoruz” dedi.
    Başkan Batur, Gültepe, Toros ve Levent Bölgesi’nin çehresini değiştirecek olan yeni imar planlarının tamamlandığını ve önümüzdeki ay meclise getirileceğinin de müjdesini verdi.

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