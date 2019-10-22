Muhtarlar onuruna yemek düzenlendi

Muhtarlar Günü kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçedeki 44 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada Başkan Kayalar, birlik ve beraberlik içinde Menderes için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Kayalar, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini muhtarlarımızla birlikte sunacağız” dedi.