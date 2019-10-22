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    HaberlerEgeMuhtarlar onuruna yemek düzenlendi
    22.10.2019 - 07:50 |

    Muhtarlar onuruna yemek düzenlendi

    Muhtarlar Günü kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçedeki 44 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.

    Muhtarlar onuruna yemek düzenlendi

    Muhtarlar Günü kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçedeki 44 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada Başkan Kayalar, birlik ve beraberlik içinde Menderes için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Kayalar, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini muhtarlarımızla birlikte sunacağız” dedi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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