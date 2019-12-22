22.12.2019 - 00:03 |
Muhtarlar projeler için teşekkür etti
Söke’ye bağlı çevre mahallelerin muhtarları, Belediye Başkanı Levent Tuncel’i ziyaret etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve beraberindeki muhtarlar, Başkan Tuncel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Tuncel, “Muhtarlarla el ele vererek hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.