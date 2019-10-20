Muhtarlara dört kolla sarıldılar...

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi ve Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği yönetimlerini ağırladı. Muhtarlık makamının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, muhtarlığın yerel yönetimin ve demokrasinin başladığı ilk yer olduğuna dikkat çekti. Gece gündüz kapısı çalınan muhtarlığın vatandaşların sıkıntılı günlerinde çözüm aranan ilk makam olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Muhtarlık görevi fedakarlık isteyen, sevda isteyen bir makam. Sizler bu işlere talip oldunuz, inşallah el ele kol kola sizlerle birlikte Denizlimiz için çalışacağız.”