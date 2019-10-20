20.10.2019 - 00:24 |
Muhtarlara dört kolla sarıldılar...
Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren başkanlar, “Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız. Daima uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi ve Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği yönetimlerini ağırladı. Muhtarlık makamının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, muhtarlığın yerel yönetimin ve demokrasinin başladığı ilk yer olduğuna dikkat çekti. Gece gündüz kapısı çalınan muhtarlığın vatandaşların sıkıntılı günlerinde çözüm aranan ilk makam olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Muhtarlık görevi fedakarlık isteyen, sevda isteyen bir makam. Sizler bu işlere talip oldunuz, inşallah el ele kol kola sizlerle birlikte Denizlimiz için çalışacağız.”
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.