07.11.2019 - 07:50 |
Muhtarlara fotoğraf sürprizi
Muhtarlar Günü’nde Söke Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisinde sanatçı Sabih Güzel’in çektiği Doğanbey ve Çavdar mahallelerinin doğa ve kültürünü yansıtan fotoğraflar, muhtarlara teslim edildi.
Muhtarlar Günü’nde Söke Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisinde sanatçı Sabih Güzel’in çektiği Doğanbey ve Çavdar mahallelerinin doğa ve kültürünü yansıtan fotoğraflar, muhtarlara teslim edildi. Fotoğraflar, Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt ve Çavdar Muhtarı Yalçın Pak’a sürpriz oldu. Sarıkurt ile Pak, Başkan Levent Tuncel’e teşekkür etti.
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.