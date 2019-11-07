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    HaberlerEge HaberleriMuhtarlara fotoğraf sürprizi
    07.11.2019 - 07:50 |

    Muhtarlara fotoğraf sürprizi

    Muhtarlar Günü’nde Söke Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisinde sanatçı Sabih Güzel’in çektiği Doğanbey ve Çavdar mahallelerinin doğa ve kültürünü yansıtan fotoğraflar, muhtarlara teslim edildi.

    Muhtarlara fotoğraf sürprizi

    Muhtarlar Günü’nde Söke Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisinde sanatçı Sabih Güzel’in çektiği Doğanbey ve Çavdar mahallelerinin doğa ve kültürünü yansıtan fotoğraflar, muhtarlara teslim edildi. Fotoğraflar, Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt ve Çavdar Muhtarı Yalçın Pak’a sürpriz oldu. Sarıkurt ile Pak, Başkan Levent Tuncel’e teşekkür etti.

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