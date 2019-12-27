Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mahalle muhtarları ile bir araya geldi, yeni yıllarını kutladı. Muhtarlarla bol bol sohbet eden Başkan Tuncel, yeni yıl hediyesi vermeyi de unutmadı. Başkan Tuncel, “İcraatlerimize eski köylerimiz olan mahallelerimizden başladık. Muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirmeye çabalıyoruz” dedi.

Ziyarette en eski muhtar unvanına sahip Ali Kemal Karabıyık ve en genç muhtar Mustafa Çay’a da rozetleri takıldı.