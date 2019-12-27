BİST113.6530,29EURO 6,59-0,01USD5,930,03ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Muhtarlara kutlama
    ABONE OL
    27.12.2019 - 00:02 |

    Muhtarlara kutlama

    Muhtarlara kutlama

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mahalle muhtarları ile bir araya geldi, yeni yıllarını kutladı. Muhtarlarla bol bol sohbet eden Başkan Tuncel, yeni yıl hediyesi vermeyi de unutmadı. Başkan Tuncel, “İcraatlerimize eski köylerimiz olan mahallelerimizden başladık. Muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirmeye çabalıyoruz” dedi.
    Ziyarette en eski muhtar unvanına sahip Ali Kemal Karabıyık ve en genç muhtar Mustafa Çay’a da rozetleri takıldı.

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber