Muhtarlara özel seminer

Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen seminerde 29 mahalle muhtarı ve azaları bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara Yerel Yönetim Mevzuatı ile ilgili bilgiler aktarıldı.