14.11.2019 - 01:12 |
Muhtarlara özel seminer
Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen seminerde 29 mahalle muhtarı ve azaları bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara Yerel Yönetim Mevzuatı ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.