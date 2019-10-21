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    HaberlerEgeMuhtarlara ücretsiz
    21.10.2019 - 01:30 |

    Muhtarlara ücretsiz

    Muhtarlara ücretsiz

    Muhtarlar Günü’nü, fuarizmir’de verdiği yemekle kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım’dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı. 30 ilçede 1293 muhtarla beraber çalışmaya gayret ettiklerini ifade eden Soyer, “Sizler demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuran en önemli konumdasınız. Mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirlememiz, yapacağımız çalışmalarımızın yaşam bulması ve halka doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız sizsiniz” dedi.

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