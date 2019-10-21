‘Muhtarlarımızın daima yanındayız’

Urla Belediyesi, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ kapsamında Urla’da görev yapan muhtarlara yemek düzenledi. Akşam yemeğinde ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Bizler, halkımız tarafından seçilerek bu makamlara getirildik. Bizleri seçen halkımıza faydalı olmak asli görevlerimizden biridir. Yerel demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızla şuana kadar hep uyum içinde çalıştık. Bundan sonrada Urlamız için uyum içinde, birlikte çalışamaya devam edeceğiz” dedi.