13.09.2019 - 01:38 |
Muhtarlarla buluştu
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Karesi’deki kadın muhtarlarla bir araya geldi. İstek, talep ve yapılması gereken konularla ilgili kadın muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Aydemir, “Muhtarlarımız mahallelerimizde bizim sesimiz, kulağımız, vatandaşlarımızla aramızdaki köprü. Hele ki buna kadın titizliği eklenince o mahalle başka bir güzelleşir. Amacı aynı olan fakat farklı şekillerde milletimize hizmet götürmeye çalışan, çabalayan kadınlarız. Birlik ve beraberlik içinde Balıkesirimizi güzelleştireceğiz, genç kızlarımıza ışık olacağız” dedi.
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