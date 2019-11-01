Muhtarlarla el ele verdi

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla buluştu. Programa Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır, Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çelik, İş Bankası Müdürü Ergun Erkilet da katıldı. Göreve geldiğinden beri muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Doğruer, “Muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarımızla birlikte ilçemizin bütün mahallelerine eşit hizmet götüreceğiz, vatandaşların sorun ve isteklerini çözeceğiz” dedi.