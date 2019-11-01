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    HaberlerEgeMuhtarlarla el ele verdi
    01.11.2019 - 01:26 |

    Muhtarlarla el ele verdi

    Muhtarlarla el ele verdi

    Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla buluştu. Programa Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır, Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çelik, İş Bankası Müdürü Ergun Erkilet da katıldı. Göreve geldiğinden beri muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Doğruer, “Muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarımızla birlikte ilçemizin bütün mahallelerine eşit hizmet götüreceğiz, vatandaşların sorun ve isteklerini çözeceğiz” dedi.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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