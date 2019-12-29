29.12.2019 - 00:02 |
Muhtarlarla işbirliği
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye ilgili daire amilerleri ile Ayvalık kırsal mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.
Başkan Ergin, “Ayvalık’ı muhtarlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Kentteki sorunları, en iyi yaşayanların bileceğini düşünüyoruz. O yüzden muhtarlarımıza büyük görev düşüyor” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.