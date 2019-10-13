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    HaberlerEgeMuhtarlıkta kitap okuyabilirsiniz
    13.10.2019 - 00:59 |

    Muhtarlıkta kitap okuyabilirsiniz

    MANİSA’nın Yunusemre İlçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü.

    Muhtarlıkta kitap okuyabilirsiniz

     50 yaşındaki 2 çocuk annesi Güneş, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu bin kitaplık kütüphane ile öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor. Çocuklar okudukları kitabın özetini getiriyor. Güneş’te en çok kitap okuyan miniği ödüllendiriyor. l CEMİL SEVAL DHA

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