13.10.2019 - 00:59 |
Muhtarlıkta kitap okuyabilirsiniz
MANİSA’nın Yunusemre İlçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü.
50 yaşındaki 2 çocuk annesi Güneş, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu bin kitaplık kütüphane ile öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor. Çocuklar okudukları kitabın özetini getiriyor. Güneş’te en çok kitap okuyan miniği ödüllendiriyor. l CEMİL SEVAL DHA
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