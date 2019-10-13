Muhtarlıkta kitap okuyabilirsiniz

50 yaşındaki 2 çocuk annesi Güneş, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu bin kitaplık kütüphane ile öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor. Çocuklar okudukları kitabın özetini getiriyor. Güneş’te en çok kitap okuyan miniği ödüllendiriyor. l CEMİL SEVAL DHA