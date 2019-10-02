Muhteşem dönüşüm

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaklaşık 1.5 yıldır atıl durumda bulunan demiryoluna yapılacak projenin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Çalışmalara başlamak için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) gelecek izni beklediklerini dile getiren Dutlulu, şöyle konuştu:

“Akhisar’ın içinden geçen eski demiryolu ile ilgili projemiz hazır, resmi yazışmaları ilgili kurumlarla yaptık ve yanıt bekliyoruz. Raylar atıl durumda, gitgide de kötüleşiyor. Bir an önce o bölgeyi ilçemize kazandırmamız gerekiyor. Proje kapsamında eski demiryolu güzergahında sosyal yaşam alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak.”

Her şey tamam

Çalışmalara başlamak için hiçbir eksik olmadığını ve onay gelir gelmez harekete geçeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Dutlulu, “Bölgeye yapılacak projeyi Akhisar Belediyesi ya da Manisa Büyükşehir Belediyesi hayata geçirebilir. İki belediye birlikte de yapabiliriz. Bu projeyi çok önemsiyorum çünkü bir an önce bu kötü görüntünün önüne geçmek istiyoruz. Projemiz tamamlandığında Akhisar muhteşem bir eser kazanmış olacak” diye konuştu.