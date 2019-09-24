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    HaberlerEgeMuhteşem final
    24.09.2019 - 00:39 |

    Muhteşem final

    Muhteşem final

    Ege’nin İki Yakası temasıyla tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapan Çeşme Festivali de sona erdi. Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Ovacık, Çiftlikköy ve Reisdere gibi Çeşme’nin en özel beldelerinde gün boyu devam eden etkinlikleri takiben her akşam ünlü isimlerin yer aldığı dev konserlerde yıldızlar geçidi yaşandı. Festivalin son gününde Alaçatı Amfitiyatro’da Yeni Türkü, sevenleriyle buluştu. En sevilen şarkılarını Çeşme Festivali için seslendiren sevilen grup, unutulmaz bir akşam yaşattı. Programa katılan Başkan Ekrem Oran, “Çeşme Yarımadamız için yeniden değer yaratarak müzik ve kültürün başrolde olduğu uluslararası bir festival için yola koyulduk. Bir sonraki festivalin teması ‘Balkanlar’ olacak” diye konuştu.

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