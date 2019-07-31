BİST102.686-0,66EURO6,210,09 USD5,560,03ALTIN255,76-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMüjdeler sıraladı
    31.07.2019 - 01:35

    Müjdeler sıraladı

    TETSİAD Başkan adayı Bayram, Denizli’ye çıkarma yaptı: Fuar Anayasası hazırlayacağız. Sektör, birlik altında toplanacak

    Müjdeler sıraladı

    Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram, Denizli’de sanayici ve iş insanlarını ziyaret etti, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Denizli’nin sektörün adete kalbi konumunda olduğunu belirten Bayram “Ülkemizin ilk 10 ihracatçısından, en büyük 8 ekonomisinden biri olan Denizli, tekstilin de anavatanı. Öyle ki Türkiye’den ihraç edilen havlunun yüzde 70’i, bornozun da yüzde 63’ü buradan yapılıyor” dedi. Sektörün en önemli organizsayonlarından olan EVTEKS Fuarı’nın her geçen gün kan kaybettiğini belirten Bayram, “Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hazırlayacağımız Fuar Anayasası ile EVTEKS’te yaşanan adaletsizliği ve haksız rekabeti ortadan kaldıracağız” dedi; Ev Tekstili İhracatçılar Birliği kuracakları müjdesini verdi.

    Vize ofisi kuruluyor

    Dernek bünyesinde Vize Ofisi kuracaklarını anlatan Bayram, yurtdışına çıkmak isteyen üyelerin gerekli evraklarını ve ödeme makbuzlarını bu ofise gönderdikten sonra konsolosluklardaki tüm işlemleri görevlilerin takip edeceğini, böylece üyelerin zaman harcamayacağını söyledi. 

    27 yaşındaki genç ölüme atladıMalatya'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
    daha fazla video için
    Dr. Enes Bayraklı: Akademisyen olarak böyle bir kararı kabullenemiyorumBildiriye imza atan akademisyenlerden biri olan Bürüksel SETA Araştırmaları Koordinatörü Dr. Enes Bayraklı, CNN TÜRK'e konuştu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız hayatını kaybetti

    Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız hayatını kaybetti

    27 yaşındaki genç ölüme böyle atladı

    27 yaşındaki genç ölüme böyle atladı

    Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Tunceli'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

    Tunceli'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber