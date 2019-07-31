Müjdeler sıraladı

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram, Denizli’de sanayici ve iş insanlarını ziyaret etti, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Denizli’nin sektörün adete kalbi konumunda olduğunu belirten Bayram “Ülkemizin ilk 10 ihracatçısından, en büyük 8 ekonomisinden biri olan Denizli, tekstilin de anavatanı. Öyle ki Türkiye’den ihraç edilen havlunun yüzde 70’i, bornozun da yüzde 63’ü buradan yapılıyor” dedi. Sektörün en önemli organizsayonlarından olan EVTEKS Fuarı’nın her geçen gün kan kaybettiğini belirten Bayram, “Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hazırlayacağımız Fuar Anayasası ile EVTEKS’te yaşanan adaletsizliği ve haksız rekabeti ortadan kaldıracağız” dedi; Ev Tekstili İhracatçılar Birliği kuracakları müjdesini verdi.

Vize ofisi kuruluyor

Dernek bünyesinde Vize Ofisi kuracaklarını anlatan Bayram, yurtdışına çıkmak isteyen üyelerin gerekli evraklarını ve ödeme makbuzlarını bu ofise gönderdikten sonra konsolosluklardaki tüm işlemleri görevlilerin takip edeceğini, böylece üyelerin zaman harcamayacağını söyledi.