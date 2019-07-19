Müjdeler verdi

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, 100 günde hayata geçirdiği projeleri anlattı, “Mali disiplini sağladık. Borçlarımızı ödedik. Sırada kentimize prestij katacak projeler var” dedi.

Görev sürecinde 100 günü tamamlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu süreçte hayata geçirdikleri proje ve hizmetleri anlattı. Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, göreve geldiğinde en önemli hedefinin mali disiplini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Tugay, “Gelir-gider dengesini sağlamadan, iyi bir ekip kurmadan kentin sorunlarını çözmemiz ve hayalimizdeki projeleri gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Önce bunları yaptık. Personelimizin maaş ödemelerindeki aksamaları bitirdik. İki toplu iş sözleşmesi sonuçlandırdık, bir tanesinin de görüşmeleri devam ediyor. Tasarrufa büyük önem verdik. Belediyenin temel hizmetlerini aksatmadan bunu sağladık. 220 milyon lira olan borcumuzun 43 milyon lirasını 3 ayda ödedik” dedi.

Gerçekçi hedefler

2019-2024 Stratejik Planı için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tugay “Gerçekçi hedefler koyuyoruz ve bu hedefleri de en az yüzde 95 tutturmayı amaçlıyoruz.

Kentsel dönüşüm konusu çok önemli. Önceki dönemde Cumhuriyet Mahallesi ile İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak şekilde hazırlanan bir imar planı vardı, askıya çıktı. Biz göreve geldikten sonra bölge halkının yoğun itirazlarına maruz kaldık. Büyükşehirde ilgili birimle görüşerek bu planı iptal ettik. Ocak ayına kadar bölge için yeni bir imar planı hazırlamış olacağız. Çarşı en yoğun şikayet edilen bölge. Bunun için Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile bir protokol imzaladık ve ortak bir çalıştay yapacağız. Buradan çıkacak şartnameye göre ulusal düzeyde bir yarışma düzenleyecek ve adım adım çarşımızın dönüşümünü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getiren Başkan Tugay, şunları söyledi: “Yeni anaokulları açacağız ve Anadolu Caddesi’nin üzerindeki mahallelerde öncelik vereceğiz. KARGEM’in kapasitesini artıracağız. Karşıyaka Çocuk Belediyesi’ni kuruyoruz. İşitme engelliler için bir tercüman istihdam ettik ve işaret dili kursu açacağız. Kent AŞ’de ve tesislerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Gönüllü Zabıta uygulamasını başlatıyoruz. Ege mutfağını öğrenmek ve öğretmek için Karşıyaka Mutfak Akademisi’ni kuruyoruz. Hizmetlerimizi hızlandırmak için Hızlı Çözüm Alanı oluşturuyoruz. Çocuklarımız Zero Carbon Point Projesi ile yenilenebilir enerji kaynakları konusunu öğrenecek. Çarşı Kültür Merkezi’ne kütüphane kurulacak.”

‘Yapılmayacaksa arazi geri verilsin’

Karşıyaka Stadı konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “Karşıyaka Stadı yapılacak. Karşıyaka Belediyesi’nin hukuki müdahalesi yok. Çevrede oturan vatandaşların açmış olduğu ve geçmişte Büyükşehir Belediyesi’nin dahil olduğu bir dava var. Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin de dahli yok. O alan stat yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiş. Bu projeyi yapması gereken kurum bakanlık ve ihaleyi TOKİ’ye bırakmış. Karşıyaka Belediyesi’nden istenen tek şey yer altı otoparkı ile ilgili encümen kararıdır ve biz bu kararı alıp gönderdik. Gereken tek şey ihalenin yapılması ve inşaatın başlaması. Biz Karşıyaka Spor Kulübü ile bu konunun takipçisiyiz. Stat yapılmayacaksa arazi geri verilsin. Sonrasını biz düşünelim” diye konuştu.