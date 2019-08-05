Müjdelerle geldi

Uşak’ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İller Bankası desteğiyle yeni bir atık su arıtma tesisinin yapılacağını müjdeledi, Kent Park’ın da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı temaslarda bulunmak üzere Uşak’ı ziyaret etti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve ilçe belediye başkanlarının bulunduğu İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

2023’e giden yolda Uşak’ın güçlü bir şehir olacağını belirten Kurum, ortaya konacak projelerin İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından uygun geri ödemeli kredilerle destekleneceğini kaydetti.

50 milyona mal olacak

Ulubey Kanyonu’nun Gediz Havzası’ndaki atık su arıtma tesisinin yetersizliği nedeniyle kirlendiğini kaydeden Bakan Kurum, 200 bin ek nüfusa hizmet verecek önemli bir atık su arıtma tesisinin çok uygun kredi şartlarıyla İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yapılacağını müjdeledi.

Bakan Kurum, “Projeyi, bu yıl içerisinde kararlaştıracağız, önümüzdeki yıl itibariyle de inşaatına başlayıp çok kısa bir sürede hizmete geçireceğiz. 50 milyon yatırım bedelli bu arıtma tesisi sayesinde Uşak’ın hem havzalarında hem de şehir merkezinde atık su arıtma anlamında hiçbir problemi kalmayacak” dedi.

Uşak’taki, atık su, kanalizasyon ve içme suyu hatlarıyla ilgili sıkıntıların giderilmesi için İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Uşak Belediyesi’ne 35 milyon lira kaynak temini yapılacağını aktardı. Kent Park projesinin de en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

Kent Park müjdesi

“Kent Park’ta 3 bin kişilik Selahattin Camii inşaatını belediyemiz yürütecek. Kalan 70 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi’nin devamını yapacağız. Kalan bölgelerin yapımı etap etap gerçekleştirilecek. Millet Kıraathaneleri, kütüphaneler, el sanat atölyeleri yer alacak. Tescilli binaların tarihe uygun bir şekilde restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktaracağız.”

Uşak’ın Karaağaç mevkiinde yer alan ve tarihe meydan okuyan Eski Uşak Evleri’nin geleceğe aktarılması adına önemli bir restorasyon projesi başlattıklarını ve projeyi Uşak Valiliği’nin yürüteceğini belirten Bakan Kurum, çalışma için bakanlık tarafından 2 milyon lira hibe verileceğini söyledi; Clandıras Köprüsü’nün yer aldığı bölgeye, kültür merkezi inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Uşak’a yeni stat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uşak Belediyesi’nin işlevini yitirmiş, esnafın ihtiyaçlarını karşılayamayan eski sanayi sitesini taşıyarak kentsel dönüşüm projesiyle yeni bir sanayi sitesi inşa edeceğini açıkladı. Aynı zamanda şehrin içinde kalmış ve çeşitli sıkıntılara yol açan otogarın da taşınacağını bildirdi. Uşak’ta yeni stadyumun yapılmasının ardından eski stadın yerinin yeşil alan olacağını paylaşan Kurum, kentin yeni bir yapıya kavuşacağını vurguladı.