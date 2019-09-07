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    HaberlerEgeMükemmel öğretmen
    07.09.2019 - 02:53

    Mükemmel öğretmen

    EduactatIon First (EF) Türkiye’nin EF Turkey Mükemmel Öğretmen Ödülü’ne başvuran, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlkay Gökçe Erdoğan, uluslararası jüri tarafından birinci seçildi.

    Mükemmel öğretmen

    Türkiye ile Ege Üniversitesi’ni temsilen ödülünü almak ve sunum yapmak için New York Global Summit 2019’a katılan Erdoğan, “Ülkemi ve üniversitemi en iyi şekilde temsil etmek adına elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Benim için gurur dolu bir tören oldu” diye konuştu.

    Erdoğan, Eğitim Fakültesi PDR grubu öğrencileri için geliştirdiği bir program ve bu program dahilinde yaptırdığı etkinlik ve projelerle ödüle layık görüldü.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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