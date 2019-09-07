Mükemmel öğretmen

Türkiye ile Ege Üniversitesi’ni temsilen ödülünü almak ve sunum yapmak için New York Global Summit 2019’a katılan Erdoğan, “Ülkemi ve üniversitemi en iyi şekilde temsil etmek adına elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Benim için gurur dolu bir tören oldu” diye konuştu.



Erdoğan, Eğitim Fakültesi PDR grubu öğrencileri için geliştirdiği bir program ve bu program dahilinde yaptırdığı etkinlik ve projelerle ödüle layık görüldü.